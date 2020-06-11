Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в ходе рабочей поездки в Кривой Рог в четверг, 11 июня.

На предприятии "Регом", которое производит машины и оборудование для добывающей промышленности, он пообщался с коллективом, обсудил проблемы, с которыми сталкивается украинская промышленность.

Политик подчеркнул, что в условиях кризиса предприятия не получают практически никакой поддержки со стороны правительства. Все обещания остались на бумаге, и бизнесу приходится выживать своими силами.

"Необходимо помочь промышленности, которая буквально задыхается от цен на энергоносители, от того, что товары идут из других стран, а отечественный производитель не получает никакой поддержки от государства. В условиях эпидемии и кризиса без помощи оказался малый и средний бизнес. Все обещания правительства о доступных кредитах так и остались на бумаге. Анонсировали, что выдадут 50 тыс. кредитов на 2 млрд грн., а выдали всего 605 кредитов на 380 млн. В масштабах страны это вообще ничего", - отметил Юрий Бойко.

"Власть нагло обманула людей, не выполнила свои обещания и фактически бросила страну под МВФ. Конечно, это нужно исправлять. Нужно кардинально менять ситуацию и выделять из бюджета деньги на поддержку предприятий и помощь людям", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также в Кривом Роге Юрий Бойко посетил местный рынок, где пообщался с предпринимателями и горожанами. Среди основных проблем людей - низкие зарплаты и пенсии, сложная социальная ситуация практически в каждой семье. Во время встречи с чернобыльцами народный депутат заверил их, что оппозиционеры не оставят власть в покое, пока не будет решен вопрос возвращения чернобыльских льгот.

"Уже новая власть игнорирует соответствующее решение Конституционного Суда. "Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит борьбу за восстановление прав чернобыльцев и всех категорий граждан, которых незаконно лишили заслуженных выплат", - подчеркнул Юрий Бойко.