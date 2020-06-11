Чверть мільярда доларів від американців. Сполучені Штати затвердили пакет безпекової допомоги Україні на 2020-ий рік.

Рішення ухвалив Конгрес за рекомендацією Пентагону. Про це повідомили в українському посольстві. Умовою отримання допомоги було реформування оборонного сектору. Цей пакет передбачає надання транспорту, медобладнання та підготовку армійських підрозділів. А ще - підтримку Військово-морських сил України.