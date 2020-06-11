Сполучені Штати затвердили пакет допомоги Україні [ Редактировать ]
Чверть мільярда доларів від американців. Сполучені Штати затвердили пакет безпекової допомоги Україні на 2020-ий рік.
Рішення ухвалив Конгрес за рекомендацією Пентагону. Про це повідомили в українському посольстві. Умовою отримання допомоги було реформування оборонного сектору. Цей пакет передбачає надання транспорту, медобладнання та підготовку армійських підрозділів. А ще - підтримку Військово-морських сил України.
по теме
США планують надати Україні допомогу
Це друга половина пакету фіндопомоги, яку Конгрес виділив Києву на цей рік. До нього мають включити мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного зв'язку, а також два патрульних катери
Революція у Сіетлі: протестувальники захопили площу перед адміністрацією
Напередодні мітингарі увірвалися до міськради. Демонстрація була мирною, поки поліція не застосувала сльозогінний газ попри заборону
У США учасники протестів зносять історичні монументи
Війна із пам'ятниками. У Штатах учасники протестів зносять історичні монументи. Під гарячу руку потрапив навіть Колумб
США "защитит" Украину 250 миллионами долларов
Министерство обороны США предоставит Украине 250 млн долларов военной помощи
Во Львове двое мужчин украли сумку с миллионами гривен
Злоумышленники напали на предпринимателя