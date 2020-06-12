В Днепровском центре первичной медико-санитарной помощи № 8 продолжается капитальный ремонт - первый за последние сорок лет. Это медицинское учреждение один из 9 объектов (городских центров и их амбулаторий), где в этом году реконструируют первые этажи.

Один из ключевых элементов - безбарьерность. Здание сделают доступным для людей с инвалидностью, мам с колясками и пожилых людей.

Центр № 8 обслуживает более 133 тыс. горожан. Ежедневно сюда обращаются около 2 тыс. пациентов. Больше всего людей собирается на первых этажах, поэтому именно эту часть здания реконструируют в первую очередь.

В дальнейшем такой принцип будут применять при капитальных ремонтах других центров первичной медико-санитарной помощи.

"Действительно, лечебные учреждения нуждаются в ремонтах, замене медицинского оборудования и различных реновациях. В условиях недофинансирования из центрального бюджета местного самоуправления можно сделать что-то одно - красивую картинку. Впрочем наша цель - обеспечить комфорт для максимального количества людей на максимальном количестве территорий", - заявил мэр Днепра Борис Филатов во время осмотра ремонта восьмого центра 11 июня.

Так, в здании медицинского учреждения полностью реконструируют крыльцо на входе установят новый пандус (с водостоком, системой таяния снега и льда). Выложат также тактильную плитку. Регистратуру и санузлы сделают доступными для маломобильных групп населения.

Тамбур центра расширят на входе поставят раздвижные двери, внутри появится зона для детских колясок.

Кроме этого, ремонты запланированы и в коридорах. Здание также оснастят новой пожарной сигнализацией.

Ранее здесь обходились лишь косметическими ремонтами, впрочем, говорит генеральный директор восьмого центра Ольга Ломоносова, актуальным вопросом оставались замена окон, скользкая плитка, старые бордюры.

Сейчас центр продолжает работать.