Трьох українських бійців поранено минулої доби на Донбасі. Окупанти 16 разів обстріляли наші позиції. Гатили із важких мінометів на Луганщині. На інших ділянках російські найманці застосували гранатомети, бронетехніку та стрілецьку зброю.

Три ворожих атаки зафіксовано вже сьогодні. За даними розвідки, українські бійці завдали потужного удару у відповідь. Вісьмох бойовиків знищили, таку ж кількість поранили.