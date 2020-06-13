В 2020 году из-за пандемии коронавируса в Украине готовятся отменить внешнее независимое оценивание. Об этом сообщил в Facebook образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Информацию о том, что готовится (точнее - готовилось, на что надеюсь) решение об отмене ВНО, я получил практически одновременно и независимо друг от друга от трех человек, которым доверяю: и как людям, и как источникам информации. Как вы все понимаете, главная моя цель была - устроить огласку и остановить даже попытки подобной преступной глупости. То, что это реальная опасность, говорилось уже давно, в т.ч. - и официальными лицами".

Образовательный омбудсмен предупредил о рисках и последствиях отмены ВНО:

воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные (но скоро точно станут известны) персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов;

одаренные дети из семей даже среднего достатка потеряют возможность попасть в желанный университет благодаря собственному таланту и работоспособности;

мы (Украина - ред.) окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня;

речь идет о еще большем "бегстве умов" в зарубежные университеты.

По словам Сергея Горбачева, окончательное решение относительно проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году чиновники пока не приняли.

Ранее сообщалось, что ВНО в Киеве могут отменить.