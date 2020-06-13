В Днепре, 13 июня, на смену жаре пришел ливень, который буквально все сносил на своем пути. Вода даже смыла дорогостоящий ремонт на центральных улицах города. На улица Короленко, дождь смыл свежую реконструкцию, которая накануне, обошлась в 102 миллиона гривен. Об этом сообщили активисты города на YouTube-канале 9-channel.

Реконструкция смыта дождем. Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды, можно увидеть на входной двери. Работники швейной мастерской убирают последствия потопа и эмоционально реагируют на нашу съемочную группу. Спешат все убрать. Об убытках, говорят, пока не думают. Главное –- разобраться с подтоплением, а считать уже потом

Активисты города называют причиной такого наводнения активисты - некачественно выполненные работы и отсутствие рабочих ливнёвок.

В Днепре также пострадали от ливня: Екатеринославском бульваре, Терещенковской улице, Донецком шоссе, улице Шмидта и другие.

Но мэр Днепра Борис Фтлатов утверждает, что причина потопа - полуторамесячная норма осадков, однако подобные ливни в городе происходят довольно часто.

Напомним, синоптики прогнозировали на 12-13 июня по всей территории Украины дожди.

Читайте также, ранее в Днепре мужчина скончался прямо на транспортной остановке.