Войска Польши "вторглись" в Чехию по ошибке [ Редактировать ]
Несколько недель назад войска Польши вошли на территорию соседней Чехии. В Министерство обороны Польши утверждают, что причиной краткосрочной "оккупации" стала ошибка, и действия польских военных были неумышленными, передает lenta.ua.
"Подразделения польской армии получили приказ закрыть границу, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По неизвестной причине один из патрулей пересек границу и занял церковь, расположенную в 30 метрах от нее – в чешской Восточной Моравии, на территории, которая исторически считалась частью Силезии", - говорится в сообщении.
28 мая чешский инженер-строитель, приехавший в церковь, чтобы сфотографировать ее перед реставрацией, наткнулся на польский блокпост. Солдаты, угрожая оружием, заставили его развернуться. Инженер обратился в местные СМИ. Посланный газетой Denik фотограф также был встречен солдатами.
Посольство Чехии в Варшаве потребовало разъяснений от польской стороны.
"Неофициально наши польские коллеги сообщили, что произошло недоразумение, что у солдат не было враждебных намерений. Нам сообщили, что солдаты выведены, и наши граждане могут передвигаться свободно. Но мы ожидаем формального заявления Польши", - цитирует представителя МИД Чехии телеканал CNN.
К слову, границы между государствами, входящими в Евросоюз, практически незаметны, и обычно граждане могут перемещаться по этому пространству свободно. Однако эпидемия коронавируса изменила эту ситуацию, и границы, о которых европейцы уже забыли, снова оказались на замке.
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