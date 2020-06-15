Несколько недель назад войска Польши вошли на территорию соседней Чехии. В Министерство обороны Польши утверждают, что причиной краткосрочной "оккупации" стала ошибка, и действия польских военных были неумышленными, передает lenta.ua.

"Подразделения польской армии получили приказ закрыть границу, чтобы предотвратить распространение коронавируса. По неизвестной причине один из патрулей пересек границу и занял церковь, расположенную в 30 метрах от нее – в чешской Восточной Моравии, на территории, которая исторически считалась частью Силезии", - говорится в сообщении.

28 мая чешский инженер-строитель, приехавший в церковь, чтобы сфотографировать ее перед реставрацией, наткнулся на польский блокпост. Солдаты, угрожая оружием, заставили его развернуться. Инженер обратился в местные СМИ. Посланный газетой Denik фотограф также был встречен солдатами.



Посольство Чехии в Варшаве потребовало разъяснений от польской стороны.

"Неофициально наши польские коллеги сообщили, что произошло недоразумение, что у солдат не было враждебных намерений. Нам сообщили, что солдаты выведены, и наши граждане могут передвигаться свободно. Но мы ожидаем формального заявления Польши", - цитирует представителя МИД Чехии телеканал CNN.



К слову, границы между государствами, входящими в Евросоюз, практически незаметны, и обычно граждане могут перемещаться по этому пространству свободно. Однако эпидемия коронавируса изменила эту ситуацию, и границы, о которых европейцы уже забыли, снова оказались на замке.

Ранее сообщалось, что в Украину едут канадские военные.

Также мы писали о том, что в Украине летом проведут масштабные военные учения.