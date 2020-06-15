Введение накопительного пенсионного обеспечения заберет у бизнеса и работников 100 млрд грн в год.

Согласно законопроекту о введении накопительного пенсионного обеспечения, так называемого второго уровня пенсионной системы, дополнительная нагрузка на предприятия и работников составит более 100 млрд грн в год, что в условиях текущего кризиса ставит компании на грань выживания. Об этом сообщает "5 канал".

"Это отрицательно повлияет на финансовую составляющую компаний. То есть это будет дополнительный, скажем, налог, который будет уменьшать рентабельность бизнеса. Соответственно, его лучше бы было направить на инвестирование, на развитие в будущем", - считает экономист и управляющий партнер консалтинговой компании Юрий Нетесаный.

По его мнению, в такой ситуации украинский бизнес будет вынужден регистрироваться за рубежом, где условия ведения бизнеса мягче: "Учитывая общую мировую практику помощи бизнесу из европейских стран в Соединенные Штаты Америки и Японии, я уверен, что часть украинских компаний будет рассматривать возможность, скажем, изменения своей юрисдикции на другие какие-то более лояльные страны к бизнесу, которые помогают бизнесу переживать нелегкие времена".