Какие продукты нельзя есть гипертоникам [ Редактировать ]
Гипертония - одно из наиболее распространенных заболеваний в Украине. Из-за гипертонии увеличивается риск болезней сердца, инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, передает newsyou.info.
Более всего предрасположены к болезни женщины старшего возраста, однако медики отмечают, что болезнь стала проявляться и в молодом возрасте. Скачки давления, головная боль и боли в сердце, - вот набор спутников этого заболевания.
Медики сообщили о продуктах, которые не желательно употреблять при гипертонии, из-за того, что они приводят к повышению давления. Итак, если человек страдает от скачков повышенного давления, следует убрать из рациона кофе, соленую пищу. А также продукты, употребляя которые можно сильно испортить состояние своих сосудов и давления.
Прежде всего держитесь подальше от продуктов, которые содержат избыточное количество соли вроде разного рода чипсов, крекеров и тому подобное.
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