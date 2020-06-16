Пьяная женщина сбила группу детей [ Редактировать ]
В Винницкой области, в селе Слободка, женщина на автомобиле "ВАЗ 21103" сбила четырех детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
32-летняя местная жительница, во время разворота задним ходом наехала на четырех детей, которые играли у соседского двора.
Пострадавших детей в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет забрала "скорая" с травмами различной степени тяжести.
Старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.
Также после осмотра медиков было установлено, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Драгером" зафиксировано 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.
Женщина задержана в процессуальном порядке.
Открыто уголовное производство по части статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения (ч.2 ст. 286 УК Украины). За такое правонарушение грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее пьяная женщина устроила жуткое ДТП. Ранее мы сообщали, что мужчина пытался подорвать себя гранатой.
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