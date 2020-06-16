ЗНО-2020: Мінохорони здоров'я назвало умови проведення [ Редактировать ]
МОЗ остаточно визначиться щодо ЗНО до 20 червня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Макcим Степанов. За його словами, нині показники захворюваності дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.
Однак, якою буде статистика далі - спрогнозувати наразі тяжко. Попередньо в МОЗі радять провести ЗНО, починаючи з 25 червня із чітким переліком санітарних вимог.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Це і проведення термоскринінгу, це і допуск виключно людей, які здають відповідне ЗНО, вони повинні бути в масці. Обов'язково розсадка учнів лише з дотриманням соціальної дистанції. обов'язково мають бути визначені маршрути доставки - яким чином доїжджають люди до пунктів оцінювання.
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