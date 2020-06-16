МОЗ остаточно визначиться щодо ЗНО до 20 червня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Макcим Степанов. За його словами, нині показники захворюваності дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Однак, якою буде статистика далі - спрогнозувати наразі тяжко. Попередньо в МОЗі радять провести ЗНО, починаючи з 25 червня із чітким переліком санітарних вимог.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: