Производители минеральных удобрений в своем заявляют, что вынуждены будут уволить до 40% персонала заводов в 2020 году в случае отказа Межведомственной комиссии по международной торговле от введения импортных квот на азотные удобрения.

Об этом говорится в заявлении генеральных директоров шести химических предприятий: "Днепразот", "Ривнеазот", Северодонецкое объединение "Азот", Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), "Сумыхимпром", черкасского "Азота" и Союза химиков Украины

Согласно заявлению, во вторник в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прошла встреча министра Игоря Петрашко и его заместителя Тараса Качки с директорами химических предприятий Украины, на которой обсуждалась тема квот на импорт минеральных удобрений в Украину, расследования по которым велись с августа 2019 года.

"Сегодняшняя встреча показала, что Минэкономики резко изменило свою позицию и анонсировало, что в ходе ближайшего заседания МКМТ квоты вводиться не будут. Вернее, даже будет принято решение их не вводить, и что это якобы воля самого президента, продиктованная некими государственными интересами", - говорится в заявлении.

21 августа 2019 ММКТ по инициативе украинских химиков начала два специальных расследования относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений.

Российские лоббисты и импортеры, называемые себя "Всеукраниской аграрной ассоциацией", сейчас пытаются заблокировать введение квот. Даже не взирая на то, что с 2019 года существует эмбарго на ввоз российских удобрений на территорию Украины. Российские удобрения завозятся на территорию Украины через другие юрисдикции – Латвию, Белоруссию, Грузию и Болгарию.

"Это классическая гибридная торговая война, когда российские товары "мимикрируют" под товары, произведенные якобы на других территориях и завозятся на территорию Украины в обход эмбарго. Когда заводятся российские товары, естественно увеличивается импорт. Импорт убивает рабочие места в Украине. И этого, похоже не очень хотят понять те, кто принимает решение по квотам. Российские лоббисты придумали легенду о том, что введение квот приведет к росту цен на удобрения. Но скрывают правду: хотят завести в первую очередь российский импорт», - комментирует директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов.

"Негативный эффект от отказа ввести разумные ограничения на импортную продукцию будет стоить нашим предприятиям до минус 40% персонала уже в этом году. При росте доли импортной продукции на нашем рынке сокращения неизбежно произойдут в Ровно, Черкассах, Каменском, Северодонецке, Сумах, Одессе", - говорится в заявлении директоров химических предприятий.

Химпредприятия считают, что власти в случае отказа ввести квоты дадут молчаливое согласие будущие увольнения тисяч людей.

"Мы предлагали министерству и МКМТ компромиссное рабочее решение, которое позволило бы загрузить работой наши заводы, однако оно оказалось проигнорировано", - подчеркивается в заявлении.

Директора заводов готовы к диалогу с президентом и хотят обсудить с трудовыми коллективами сложившуюся ситуацию.

"До конца этой недели решено провести собрания трудовых коллективов, на которых людям будет объявлено об отказе Правительства Украины поддержать наши предприятия. Говорить будем честно, откровенно, со всей имеющейся на руках информацией", - говорится в заявлении.

По итогам встречи трудовые коллективы намерены принимать решения о дальнейших действиях по защите своих интересов.