За 4 месяца текущего года, Дом марочных коньяков "Таврия" произвел 150 тыс. дал коньяка и бренди, что на 48 тыс. дал больше, чем за аналогичный период в 2019-ом. Рост производства составил 47%, - сообщают "Украинские новости".

"В условиях кризиса, спровоцированного пандемией, мы делаем все возможное для сохранения постоянных объемов производства и популяризации бренда "Таврия" во всем мире", - говорит Генеральный директор Дома марочных коньяков "Таврия", Андрей Сердюк.

По результатам 2019 года, доля Дома марочных коньяков "Таврия" в общем экспорте коньяков и бренди составила 27%. Внимание иностранных потребителей привлекают классические технологии производства и высокое качество продукции.

В июне компания совершила первую поставку продукции в Чехию. Чешскому потребителю представлены коньяки возрастом от трех до 30 лет, произведенные по классической технологии из собственных спиртов, выдержанных в 6500 дубовых бутов и бочек, в т.ч. - крафтовые продукты Компании.

Кроме стран ЕС, таврийские коньяки сегодня представлены на полках Израиля, Китая, Беларуси, Канады, Нигерии. Также компания ведет переговоры о поставках продукции в Казахстан.