В среду, 17 июня, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подписал приказ об увольнении исполнителя обязанностей главы "Укрспирта" Сергея Блескуна. Сейчас он находится в отпуске. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Причина решения не уточняется.

Официально поводом для увольнения якобы является завершение срока контракта Блескуна - п. 2 статья 36 КЗоТ.

В пресс-службе "Укрспирта" при этом уточнили, что Сергей Блескун с 15 по 19 июня находится в отпуске и по состоянию на вечер среды приказ министерства о его увольнении на предприятие не поступал.

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