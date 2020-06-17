Китай накриває другою хвилею епідемії: Пекін закрили на карантин [ Редактировать ]
Друга хвиля. Знову Китай, знову продуктовий ринок. Цього разу в Пекіні. За останню добу - чотири десятки випадків зараження COVID-19. Цього вистачило, щоб у місті запровадили суворий карантин і масове тестування.
Чи буде в Пекіні новий Ухань? Звідки там після двох місяців затишшя з'явився коронавірус? І чи готова до другої хвилі решта Китаю? Про це - Анна Філь.
Таким жвавим було нічне життя Пекіна ще тиждень тому. Стихійні ринки буквально заполонили місто.
Просто із землі продають усе, чого душа забажає. Овочі й фрукти, іграшки, білизну, біжутерію. Продавці зізнаються: не від хорошого життя.
Ян Ін, продавчиня:
Я працюю в турфірмі, яка організовувала подорожі на Шрі-Ланку і Мальдіви. Тож самі розумієте - справи у нас зараз нікудишні. Треба шукати інший заробіток.
Поліція вуличних торговців розганяє. Бо ж хто в масках, а хто і без. Про дистанцію взагалі не йдеться.
На початку місяця в Пекіні побувала й українка Катя. Приїжджала з сусіднього Тяньцзіня до лікаря. І ось як її зустрічала столиця - натовпами людей.
Катерина Салтикова, жителька міста Тяньцзінь:
Там столько людей. Никто не соблюдает дистанцию, никто ничего не сканирует, температуру не меряют. И я вообще обалдела, потому что это как бы столица.
Нині китайці насторожі. А ще на людей з білим кольором шкіри тепер дивляться по-іншому.
Катерина Салтикова, жителька міста Тяньцзінь:
Я живу на 38 этаже, езжу в лифте и очень часто останавливаюсь до 38 этажа. И очень часто люди, которые постарше не хотят со мной ехать, потому что они думают, что я приехала из-за границы, привезла вирус и пытаюсь их заразить.
У Пекіні за минулий тиждень 137 випадків захворювання на COVID. В Україні за добу фіксують у рази більше. Але для китайської влади це тривожний сигнал. Два місяці до цього - нових інфікованих взагалі не було.
Чен Бей, заступниця Секретаря пекінського міського комітету:
Ми запроваджуємо обмеження на в'їзд і виїзд із Пекіна. Усі, хто приїжджають, мають здати ПЛР-тест.
Нового Уханя тут не хочуть. Влада без вагань оголосила другий із чотирьох рівнів небезпеки, найвищий - перший. Понад тисячу рейсів - переважно внутрішніх - із місцевих аеропортів скасували. Зачинені дитсадки, школи й університети. Не працюють спортивні й розважальні заклади. Натомість - до столиці стягують медиків з усієї країни.
Сурнам Ян, жителька Пекіна:
Я дуже нервуюся. Не знаємо, як далі розвиватиметься ситуація. Боїмося нового карантину - бізнес його не переживе.
Джерело інфекції знову продуктовий ринок. Найбільший на всю Азію. Площею як дві сотні футбольних полів. Нині він закритий. Під замком і три десятки прилеглих житлових комплексів. Усіх масово тестують. У місті роблять по 90 тисяч ПЛР-тестів за добу. Люди сумлінно стоять у черзі - на 30-тиградусній спеці.
Цзян, житель Пекіна:
Я купував овочі на ринку "Сіньфаді" шостого червня. Пробув там пів години. Тепер ось здав тест.
Та чимало пекінців другої хвилі - уже не бояться.
Чжен, жителька Пекіна:
Під час першої хвилі була паніка. Зараз уже нема чого боятися. Уряд знає, що робити. Думаю, проблеми не буде.
Китайська влада каже, вірус у Пекін міг потрапити.. з Європи. COVID виявили на дошці, на якій різали завезеного звідти лосося. Та це лише гіпотеза. Тим не менш пекінці вже оголосили бойкот лососю. А це ще один удар по торгівлі з європейцями, яка і без того потерпіла від пандемії.
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