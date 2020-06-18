В Черновцах комиссия при городском совете на последнем заседании приняла решение разрешить работу бань и саун. Также было становление правила для посещения аттракционов на открытом воздухе.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого горсовета.

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Кроме того, комиссия решила расширить перечень категорий граждан, которые могут пользоваться транспортом для специальных перевозок.

"В частности, это решение распространяется на участников боевых действий, членов семей погибших участников боевых действий, людей с инвалидностью", - указано в сообщении.

Также пользоваться спецтранспортом теперь могут дети до 10 лет в сопровождении взрослых.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области усилили карантин.

Также мы писали о том, что Украина может вернутся к жесткому карантину.