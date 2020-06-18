Государственная служба статистики Украины сообщает о том, что в апреле 2020 года экспорт украинских товаров сократился на 6,2% по сравнению с апрелем 2019-го. При этом украинский экспорт в страны ЕС снижается опережающими темпами - на 17,2% (апрель 2020 года к апрелю 2019-го).

Таким образом, рынок стран Евросоюза не только не смог заменить для Украины рынок стран СНГ, но и стал самым ненадежным звеном во внешнеторговом обороте нашей страны. Такое падение объемов экспорта в ЕС приводит к закрытию украинских предприятий, увольнению работающих, углублению системного кризиса в стране.

Показательно, что украинский МИД в это время занят исключительно антироссийскими акциями и расширением сотрудничества с НАТО. Никаких действий, направленных на торможение обвального падения украинского экспорта в страны ЕС, ни МИД, ни Кабмин не предпринимают.

Кабмин в своей новой программе обещает увеличить украинский экспорт "как минимум" на 5% за год. Такие ничем не обоснованные обещания вместо реальных программ поддержки отечественного экспорта - уже привычный стиль работы правительства Шмыгаля.

Возвращаясь к падению украинского экспорта в апреле 2020 года, необходимо отметить, что максимально сократился объем экспорта продукции машиностроения - на 28,6% (апрель 2020-го к апрелю 2019-го). Это еще один значимый вклад "зеленой" власти в процесс деиндустриализации страны.

Предварительные данные по маю - июню 2020 года позволяют говорить о том, что темпы падения украинского экспорта растут. Валютные поступления лишь от экспорта черных металлов в январе - мае 2020 года сократились на 19%. Таким образом, только по этой группе экспорта потери составили сотни миллионов долларов всего за пять месяцев текущего года.

Обвальное снижение украинского экспорта - это часть общего падения экономики страны. По совокупности же провалов в экономике и социальной политике совершенно очевидно: безотлагательная отставка правительства Шмыгаля, безусловно, крайне необходима.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"