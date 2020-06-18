В небе над Японией увидели странный неопознанный летающий объект. Уже появилось видео и комментарии чиновников, сообщает fraza.ua.

В министерстве транспорта заявили, что НЛО был зафиксирован на северо-востоке. По словам властей, "неизвестный объект шарообразной формы улетел на восток к морю, сейчас его местонахождение неизвестно".

Полиция города Сэндай и префектуры Мияги также получила многочисленные сообщения от местных жителей, которые тоже видели НЛО.

Правоохранители даже попытались приблизиться к объекту на вертолете, но не сумели за ним угнаться.

"Это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу. Он летел на высоте полтора километра", - отмечают полицейские.

Ранее сообщалось, что Пентагон официально подтвердил правдивость видео с НЛО.