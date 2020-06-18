"Улетел к морю": над Японией заметили необычный НЛО (видео) [ Редактировать ]
В небе над Японией увидели странный неопознанный летающий объект. Уже появилось видео и комментарии чиновников, сообщает fraza.ua.
В министерстве транспорта заявили, что НЛО был зафиксирован на северо-востоке. По словам властей, "неизвестный объект шарообразной формы улетел на восток к морю, сейчас его местонахождение неизвестно".
Полиция города Сэндай и префектуры Мияги также получила многочисленные сообщения от местных жителей, которые тоже видели НЛО.
Правоохранители даже попытались приблизиться к объекту на вертолете, но не сумели за ним угнаться.
"Это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу. Он летел на высоте полтора километра", - отмечают полицейские.
Ранее сообщалось, что Пентагон официально подтвердил правдивость видео с НЛО.
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