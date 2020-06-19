Политзаключенные в критическом состоянии: украинцев лишили защиты [ Редактировать ]
Украинский политзаключенный Рустем Абильтаров, который ранее перенес инсульт и микроинфаркт, последние несколько месяцев страдает от сильной боли в почках, суставах рук и ног, а Энвер Омеров нуждается в срочной операции! Состояние здоровья критическое!
Несмотря неоднократные обращения их адвокатов к администрации пенитенциарных учреждений, где они незаконно содержатся, никакой медицинской помощи до сих пор не предоставлено.
На обращения адвоката Джемиля Гафарова о состоянии здоровья и условий содержания крымского татарина в медицинской части "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь" и прокурору - ответ не предоставлен.
Украинского гражданина лишают соответствующей юридической защиты.
Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием защитить права граждан Украины, а именно обеспечить предоставление им квалифицированной медицинской помощи в соответствии с пунктом 22" Минимальных стандартных правил" обращения с заключенными и Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации ", с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предупреждению пыток от 25.03.2020, а также проверить правовые основания не предоставление информации адвокату Джемиля Гафарова о состоянии его здоровья и условий содержания.
Также она призвала представителей международных правозащитных организаций, в пределах своих полномочий, повлиять на Россию, чтобы заставить оккупанта соблюдать права граждан Украины.
Ранее мы писали о том, что ФСБ задержала крымского татарина.
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