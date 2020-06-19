Океан начал "стройку" нового континента [ Редактировать ]
Фото: "Моя газета"
Ученые выявили в южной части Индийского океана зачатки зарождения нового материка.
Об этом сообщает Terra Nova.
По информации, земная кора в месте зарождения начинает активно вырабатывать гранит.
Отмечается, что полноценный материк может сформироваться через миллионы лет и будет находиться на месте островов архипелага Кергелен рядом с Антарктидой.
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