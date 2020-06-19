Ученые выявили в южной части Индийского океана зачатки зарождения нового материка.

Об этом сообщает Terra Nova.

По информации, земная кора в месте зарождения начинает активно вырабатывать гранит.

Отмечается, что полноценный материк может сформироваться через миллионы лет и будет находиться на месте островов архипелага Кергелен рядом с Антарктидой.

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