В житомирском и винницком СИЗО появились VIP-камеры: сколько стоит сидеть с комфортом [ Редактировать ]
В субботу, 20 июня, в СИЗО Житомира и Винницы открылись платные камеры повышенной комфортности. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.
Чиновник пошутил, что чувствует себя "агентом по продажам сети отелей" и сообщил расценки за услуги VIP-камер.
Житомир:
- за 1 сутки - 610,00 грн;
- за неделю - 2070,00 грн;
- за месяц - 3940,00 грн.
Винница:
- 1 сутки - 586,00 грн;
- неделю - 2095,00 грн;
- месяц - 3123,00 грн.
Деньги, полученные в качестве оплаты за содержание в камерах повышенной комфортности, будут направляться на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты, замену сантехники и электрики.
Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам чиновники решат, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу.
Напомним, Кабинет министров запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины 22 апреля 2020 года.
8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор, 25 мая - Черниговское СИЗО.
Больше о VIP-камерах в СИЗО и сколько будет стоить такое "роскошество" можно прочитать в авторском материале "Подробностей".
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