В субботу, 20 июня, в СИЗО Житомира и Винницы открылись платные камеры повышенной комфортности. Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

Чиновник пошутил, что чувствует себя "агентом по продажам сети отелей" и сообщил расценки за услуги VIP-камер.

Житомир:

за 1 сутки - 610,00 грн;

за неделю - 2070,00 грн;

за месяц - 3940,00 грн.

Винница:

1 сутки - 586,00 грн;

неделю - 2095,00 грн;

месяц - 3123,00 грн.

Деньги, полученные в качестве оплаты за содержание в камерах повышенной комфортности, будут направляться на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты, замену сантехники и электрики.



Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам чиновники решат, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу.

Напомним, Кабинет министров запустил экспериментальный проект платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины 22 апреля 2020 года.

8 мая 2020 года VIP-камеры появились в "Киевском следственном изоляторе", 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор, 25 мая - Черниговское СИЗО.

Больше о VIP-камерах в СИЗО и сколько будет стоить такое "роскошество" можно прочитать в авторском материале "Подробностей".