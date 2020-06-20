В центре Киева горело здание "Киевпроекта" (видео) [ Редактировать ]
В центре Киева на проспекте Богдана Хмельницкого, 20 июня, загорелось здание "Киевпроекта". Улица полностью перекрыта. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Огонь охватил три этажа - с 9 по 11-й. Площадь пожара - 150 квадратов.
Пожарным удалось локализовать возгорание.
О жертвах и пострадавших, как и о причинах возгорания информации пока нет.
На месте происшествия находятся около 5 машин скорой помощи и 8 пожарных машин. Работают около 20 человек личного состава ГСЧС.
Напомним, ранее в Кривом Роге на Центральном рынке произошел сильный пожар.
Ранее мы сообщали, что во время пожара в центре Киева мужчина выпрыгнул с балкона.
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