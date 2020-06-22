На Донбасі за добу поранило двох військових [ Редактировать ]
Двох українських військових поранено на Сході країни. Уже від початку доби російські найманці сім разів обстрілювали українські позиції.
Поблизу Хутора Вільного гатили з 82-их мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А зі 120-их мінометів окупанти били біля Новотошківського, Оріхового та Голубівського.
Під ворожий вогонь потрапили і позиції неподалік Попасної - там окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети. Нагадаю, минулої доби зафіксовано 8 порушень тиші з боку бойовиків.
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