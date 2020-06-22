Сьогодні в Україні День скорботи. Вшановують пам'ять жертв Другої Світової. Ця війна забрала життя кожного п'ятого українця. За різними оцінками, загинуло від 8 до 10 мільйонів людей. Згадували загиблих воїнів і в селі Гатне на Київщині. Тут, щороку урочисто проводять перепоховання полеглих бійців, які зникли безвісти, обороняючи Київщину.

Це меморіал на честь захисників Київщини. Вони загинули тут, у Гатному. І весь час вважалися зниклими безвісти під час війни. З початку року вдалося знайти тіла 23 бійців. Двох із них вдалося ідентифікувати. На перепоховання приїхали близькі полеглого солдата Сергія Савєнка. Розповідають, на фронт він пішов у 23 роки, одразу після весілля.

Василь Шолох, родич загиблого воїна:

Це моїй матері первий чоловік, вони одружились за неділю до війни, його забрали потім на війну. Її потім забрали в Германію в полон, вона в 46-му повернулася і більш вона за нього нічого не чула, нічого не знала. Оце тільки нам прийшли і сказали, шо найшли його.

Любов Кривенок, родичка загиблого воїна:

Це мій рідний дядя Сивєнок Сергій Титович, рідний дядя - дуже важко, дуже важко, я плакала. Дуже важко, ну то ж моя кровиночка. Дуже вдячна тим, хто знайшов.

Уже понад 15 років тут на Київщині працюють археологи з пошукового загону "Дніпро-Україна". У цій місцевості знаходять солдат, які брали участь у двох бойових операціях - обороні Києва у 41-му та визволенні столиці у 43-му.

Сергій Распашнюк, командир археологічного пошуково-патріотичного загону "Дніпро-Україна":

В даний час ми хоронимо людей, котрі загинули при обороні - це 41 рік. Дуже важко відновити - офіцер чи рядовий, як правило це залишки, кістки. І якщо вдається, то залишки якихось документів, котрі потім підлягають відновленню. З 5 залишків документів відновити вдалося тільки двох.

Учасники церемонії перепоховання поклали квіти до меморіалу. Вшанували пам'ять полеглих героїв і народні депутати. Протягом останнього десятиліття Юрій Бойко стежить за пошуковими роботами та особисто присутній на перепохованнях.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Я хочу сказати велике дякую бійцям пошукового відряду "Дніпро-Україна", які вже майже 20 років повертають з небуття і передають землі останки наших захисників. В цей трагічний для нашої країни день, я хочу сказати: вічна пам'ять нашим героям. Ми їх ніколи не забудемо. Давайте проведемо їх в останній шлях.

Проводжали загиблих героїв молитвою. А в небо випустили білих голубів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня мы перезахоронили 23 защитника Киева, среди которых есть капитан 3-го ранга, есть красноармеец, у которого сегодня еще, на счастье, жива супруга. Мы опознали ее по документам и в ближайшее время его личные вещи будут переданы семье. Сегодня для нас трагичный скорбный день и мы в этот день помним и скорбим о тех воинах, защитников, которые нас защитили, которые освободили нашу страну от немцев, от фашистов и которые принесли мир и покой. И провожая в последний путь наших бойцов, мы хотим в этот скорбный день, чтобы быстрее закончилась война на востоке, чтобы пришел мир в страну уже сегодня.

Імена багатьох загиблих воїнів іще не відомі. Тож пошукові роботи триватимуть.