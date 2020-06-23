Митрополит Черкасский и Каневский умер после продолжительной болезни [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июня, вечером на 81-м году жизни умер митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук).
Об этом говорится на сайте Черкасской епархии УПЦ МП.
"С глубокой скорбью и печалью сообщаем, что 22 июня в 23:08 на 81-м году жизни после продолжительной и изнурительной болезни отошел ко Господу митрополит Черкасский и Каневский Софроний - выдающийся архипастырь земли Черкасской, храмостроитель, неутомимый труженик на ниве Божьей", - говорится в сообщении.
Софроний родился в 1940 году в Ровенской области. В 1962–1966 годах учился в Московской духовной семинарии, а в 1966–1970 годах – в Московской духовной академии, по окончании которой получил ученую степень кандидата богословия. В 1970-х жил в России, в 1979-м вернулся в Украину, был настоятелем храмов в Черкасской и Киевской областях. Черкасской епархией УПЦ МП Софроний руководил 28 лет. В 2008 году он был возведен в сан митрополита.
"BBC News Украина" отмечает, что Софроний много лет считался "лидером украинского крыла УПЦ МП", он выступал за автокефалию украинской православной церкви.
В 2018 году он поддержал создание Православной церкви Украины, хотя и не приехал на объединительный собор. Свое отсутствие Софроний объяснил болезнью.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умер начальник Львовского военного госпиталя.
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