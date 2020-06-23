Разочаровавшиеся в Зеленском в основном стали избирателями Бойко - гендиректор КМИС [ Редактировать ]
26% избирателей, разочаровавшихся в нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, преимущественно стали сторонниками лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрия Бойко.
Об этом заявил генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто в интервью информационному агентству "Укринформ".
По словам социолога, существенная часть людей, голосовавших за Зеленского, недовольна его внешнеполитическим курсом.
"Те 26%, которые разочаровались в действующем президенте, стали преимущественно избирателями Бойко. И это именно те люди, которые недовольны курсом на Европейский Союз", - пояснил Паниотто.
При этом гендиректор КМИС отметил, что в Украине "возросло число людей, которые за независимый путь и внеблоковость".
Напомним, сегодня, 23 июня, опубликованы данные соцопроса Центра социального мониторинга, согласно которым рейтинг "Слуги народа" снизился до 30,5%, а рейтинг ОПЗЖ вырос до 18,7%. Также в парламент проходят "Европейская солидарность" (12%) и "Батьківщина" (9,7%).
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