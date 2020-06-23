Саакашвили признался, что Путин хватал его за коленки в темной комнате [ Редактировать ]
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 14 лет назад. О своем разговоре с глазу на глаз с хозяином Кремля политик рассказал журналисту Дмитрию Гордону.
"На саммите СНГ в Минске (2006 год - ред.) Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено - разговор глаза в глаза - и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", - рассказал Саакашвили.
Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину. Президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил председателем Одесской облгосадминистрации (2015-2016 гг).
После того, как Саакашвили начал в Украине собственный политический проект, Порошенко лишил его украинского гражданства и выслал из страны. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт.
22 апреля 2020 года политик сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ.
Голосование по кандидатуре Саакашвили в Верховной Раде так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ.
по теме
МИД Грузии вызывает украинского посла из-за Саакашвили
Кроме того, посла Игоря Долгова вызовут для разъяснений
Запуск поездов между Украиной и Россией: когда ждать возобновления
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сделал заявление
Украина откажется от договоров с Россией - МИД
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сделал заявление
В Курске арестовали начальника полиции за "шпионаж" в пользу Украины
Начальника райотдела МВД по Курской области подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины
Зеленский откровенно рассказал о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью рассказал о переговорах с российским лидером