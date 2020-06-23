Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 14 лет назад. О своем разговоре с глазу на глаз с хозяином Кремля политик рассказал журналисту Дмитрию Гордону.

"На саммите СНГ в Минске (2006 год - ред.) Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено - разговор глаза в глаза - и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил", - рассказал Саакашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. После окончания второй каденции он покинул страну, где против него открыли ряд уголовных дел, и перебрался в Украину. Президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил председателем Одесской облгосадминистрации (2015-2016 гг).

После того, как Саакашвили начал в Украине собственный политический проект, Порошенко лишил его украинского гражданства и выслал из страны. В мае 2019 года президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт.

22 апреля 2020 года политик сообщил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ.

Голосование по кандидатуре Саакашвили в Верховной Раде так и не состоялось, а 7 мая Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ.