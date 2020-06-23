Фонд социального страхования Украины утвердил формы заявлений членов семей медиков в случае смерти от заболевания COVID-19. Семьи получат по 1,576 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда соцстраха.

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Суммы выплат установлены принятым Радой законом "О защите населения от инфекционных болезней".

В случае смерти медицинского работника от COVID-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей Фонд соцстраха выплатит единовременное пособие в 750-кратном размере прожиточного минимума, что в 2020 году составляет 1,576 млн гривен. Указанные средства будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами.

Для получения выплаты родственники и иждивенцы умершего из-за коронавирусной инфекции медицинского работника должны подать заявление в рабочий орган Фонда по месту жительства медика на момент смерти.

В случае установления медицинскому работнику инвалидности в течение одного календарного года после заболевания COVID-19 в результате выполнения профессиональных обязанностей, медик должен подать заявление в Фонд по месту своего жительства. В зависимости от установленной группы инвалидности выплаты составят от 630,6 тыс. грн (III группа инвалидности), до 735,7 тыс. грн (II группа) и 840,8 тыс. грн (I группа).

Ранее сообщалось, что медикам повысят зарплаты.