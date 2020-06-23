Грузовой поезд с 600 тоннами радиоактивных отходов отправился из Германии в Россию, сообщает экологическая общественная организация "Экозащита".

Состав из 12 вагонов стартовал из немецкого города Гронау (Северный Рейн-Вестфалия), где находится завод Urenco по обогащению урана для производства топлива для атомных электростанций.

Ядерные отходы везут на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области. Когда состав прибудет в Россию, не уточняется.

Часть контейнеров с отходами отправили на грузовиках в Амстердам, откуда судно "Михаил Дудин" доставит их в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

По оценкам "Экозащиты", с начала 2020 года в Россию доставили свыше трех тысяч тонн урановых отходов. Последний груз с 600 тоннами радиоактивных материалов прибыл 15 июня.

По данным "Гринпис", помимо немецкой Urenco, "Росатом" разрешил поставлять ядерные отходы французской компании Orano.

Российские законы запрещают ввозить из-за рубежа ядерные материалы для хранения или захоронения. Вместе с тем допускается импорт урана для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. По данным экологов, до 98% ввезенных радиоактивных отходов, представляющих опасность для людей и окружающей среды, остается в России.

Ранее сообщалось, что ученые нашли самое радиоактивное место на Земле.