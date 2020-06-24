В Днепропетровской области мужчина зверски убил жену [ Редактировать ]
В городе Каменское Днепропетровской области мужчина до смерти избил свою жену. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
За нанесение тяжких телесных повреждений полицейские задержали 41-летнего ранее судимого мужчину умершей женщины. Злоумышленника обнаружили во время профилактической отработки города.
Отмечается, что 21 июня утром между супругами возникла ссора, во время которой мужчина избил жену. Вечером он обнаружил жену мертвой и скрылся с места происшествия. В течение двух часов оперативники установили местонахождение мужчины и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По согласованию с местной прокуратурой ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что под Львовом грабители зверски убили мужчину.
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