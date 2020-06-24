ЗСУ отримали американські ракети [ Редактировать ]
Протитанкові комплекси Джавелін надійшли до Збройних Сил України. Про це повідомили у вітчизняному міністерстві оборони. Американські ракети здатні вражати бронетехніку, оборонні споруди, а також безпілотники та вертольоти, які заходять на посадку.
Рішення про постачання комплексів Києву адміністрація президента США ухвалила у 2017. Доправлення нової партії погодили торік у жовтні. Минулого тижня пускові установки прибули в Київ, пізніше, ще півтори сотні ракет. Загальна вартість допомоги США складає 60 мільйонів доларів.
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