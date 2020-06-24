Правительство не помогает ни людям, ни бизнесу. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сказал во встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Кременчуге Полтавской области в среду, 24 июля.

Предприниматели заявили, что больше всего их беспокоят вопросы отсутствия кредитования, непродуманной налоговой политики и высокие коммунальные тарифы. Юрий Бойко отметил, что вся поддержка властью малого и среднего бизнеса так и осталась на бумаге.

"По программе "5-7-9%" обещали дать 50 тысяч кредитов на 2 млрд грн., но пока эти кредиты получили чуть более 700 предприятий на сумму около 500 млн грн. Вместо поддержки от власти мы видим пренебрежительное отношение к тем, кто создает рабочие места, кто платит налоги в бюджет", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

В вопросе тарифов нынешнее правительство продолжает непрофессиональную политику предыдущей власти. Юрий Бойко напомнил, что газа отечественной добычи хватает для нужд населения.

"Они взяли собственный газ и подняли цену в 8 раз. Это чисто волюнтаристское безответственное решение. Также подняли цены и на электричество. Мы категорически против этого. Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала в парламенте ряд законопроектов, которые позволяют решить вопрос справедливого формирования тарифов для предприятий, снижения цен на коммунальные услуги для людей. Нами также разработан Антикризисный план, по которому мы давно предлагали работать власти, чтобы предотвратить социальный и экономический кризис в стране", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Народный депутат отметил, что если власть не начнет принимать эффективных мер для решения социальных и экономических проблем, то можно будет забыть о независимости страны и ее развитии.

""Оппозиционная платформа - За жизнь" будет требовать, чтобы государство, центральные и местные органы власти повернулись лицом к промышленности, предпринимателям, оказали им действенную поддержку. И только тогда мы будем спокойны за то, как мы выйдем из карантина, что мы не потеряем страну и промышленность", - подчеркнул Юрий Бойко.