В городе Яремче Ивано-Франковской области обвал дороги разрушил главный водопровод, в связи с чем город остался без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

"В связи с обвалом дороги по улице Грушевского, разрушен главный водопровод. Специалисты нашего предприятия уже работают над ликвидацией аварии. 24.06.2020 года после 13:00 подача воды на город будет приостановлена до окончательной ликвидации аварии".

Из-за паводков в Черновицкой области без газоснабжения остались 10 тысяч человек. Высокий уровень воды в реках и размытые дороги затрудняют доступ ремонтных бригад к газопроводам. Об этом сообщает "Черновцыгаз".

"Из-за паводка, который стал причиной разрушения опор газопроводов, проходящих над рекой Черемош, пришлось прекратить доставку газа 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах Черновицкой области. Наибольшее количество поврежденных участков газопроводов в Выжницком и Кицманском районах".

Из-за аварии на газопроводе-отводе к ГРС "Брусныця" без газоснабжения остались села Карапчив, Вашковцы, Брусныця, Валы, Зпленив, Чорторыя, Бабино, Кальновцы и Нижние Становцы. Общее количество отключенных потребителей в этих населенных пунктах - 3602.

Ранее сообщалось, что паводки на западной Украине смыли сотни километров дорог.