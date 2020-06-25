Скандал с Третьяковой: Зеленский требует отставки депутата [ Редактировать ]
Офис президента отреагировал на высказывание народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой, которая позволила себе предложить в Украине стерилизовать женщин по социальному статусу, так как, по ее словам, есть такие, которые рожают, чтобы получить финансовую помощь от государства. Причем потомство этих женщин Третьякова назвала "детьми низкого качества".
Президент потребовал от Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о "детях низкого качества" и "стерилизации женщин без высшего образования" являются ее персональной позицией. Также, по словам источника канала, президент потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Кстати, на заявление Третьяковой отреагировали и в Федерации профсоюзов Украины, также потребовав отставки депутата с поста главы комитета.
Напомним, Третьякова отметила, что такими методами власти других стран "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".
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