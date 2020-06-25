В Днепре микроавтобус, который перевозил ульи с пчелами, протаранил грузовик с песком. В результате аварии погибли 51-летний мужчина и 14-летний мальчик. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Смертельная авария произошла в 04:16 на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской в Индустриальном районе города. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito, который перевозил ульи с пчелами, на полной скорости протаранил грузовик DAF, груженный песком.

От удара грузовик перевернулся на бок и перегородил проезжую часть. На месте аварии погиб водитель микроавтобуса - мужчина 1969 года рождения - и пострадали два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Детей доставили в больницу, где старший умер от полученных травм.

Спасатели собрали с проезжей части рассыпавшийся песок, а пчел из разбитых уликов собрали в полиэтиленовые мешки. Потом вывезли за город и отпустили.

Момент смертельного ДТП попал на видео.

Ранее сообщалось, что Елена Зайцева начала выплачивать по 31 грн пострадавшим в резоненсном ДТП, где погибли шесть человек.