Будинок на столичних Позняках, де трапився вибух, повністю демонтують. Про це повідомили у київській мерії. Наразі розробляється спеціальний проект демонтажу пошкодженої будівлі. Головна мета - уникнути нових обвалів та не зруйнувати сусідні будинки.

Спеціальна комісія обстежила сусідні секції біля сумнозвісної багатоповерхівки. Пошкоджень не виявили, тож мешканцям дозволено повернутися до своїх квартир. Нагадаємо, п'ять днів тому у житловій десятиповерхівці стався вибух. П"ятеро людей загинули. Причини ще встановлює експертиза.