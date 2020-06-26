Вибух на Позняках: будинок повністю демонтують [ Редактировать ]
Будинок на столичних Позняках, де трапився вибух, повністю демонтують. Про це повідомили у київській мерії. Наразі розробляється спеціальний проект демонтажу пошкодженої будівлі. Головна мета - уникнути нових обвалів та не зруйнувати сусідні будинки.
Спеціальна комісія обстежила сусідні секції біля сумнозвісної багатоповерхівки. Пошкоджень не виявили, тож мешканцям дозволено повернутися до своїх квартир. Нагадаємо, п'ять днів тому у житловій десятиповерхівці стався вибух. П"ятеро людей загинули. Причини ще встановлює експертиза.
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