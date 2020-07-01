Голливуд впервые в истории приобрел фильм украинского режиссера. Об этом режиссер Стас Капралов сообщил в своем Facebook.

Его триллер "Let it snow" - "Пусть идет снег" приобрел крупнейший в мире американский дистрибьютор Lionsgate.

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К слову, Lionsgate выпускал такие ленты, как "Реквием по мечте", "Голодные игры", "Пила", "Перевозчик", "Американский психопат" и другие легендарные фильмы.

Фильм создан командой из Украины, США и Испании, а главная роль в кинокартине досталась нашей землячке, голливудской звезде Иванне Сахно. На этот раз зрители увидят ее в роли сноубордистки, которой нужно спасаться от безликого наездника.

В прокат лента должна выйти в конце сентября.

Ранее сообщалось, что Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в новом фильме Скорсезе.

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