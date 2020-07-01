Печерський суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Петру Порошенку. Оголосили перерву до 8 липня.

Нагадаю, Порошенку інкримінують тиск на главу служби зовнішньої розвідки щодо кадрових призначень. Під час слухань - проходила акція на підтримку політика. Зібралося близько 10 тисяч людей. Спочатку вони пішли до Державного бюро розслідувань. Очолив колону сам Порошенко.

Петро Порошенко, президент Україні (2014-2019 рр.):

Ми всі українці, не залежно від того, якої національності. У нас у серці болить за подальшу долю України. І вони хотіли скористатися, що в нас опустяться руки. Що ми втомимося і ніколи не виведемо на вулиці людей. Але ми їм точно не здамо Україну.