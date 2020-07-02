В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В четверг, 2 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Ночью в Приазовье и в Крыму, а днем в западных областях ожидаются грозы.
В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее мир стал свидетелем потрясающего "огненного кольца".
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