В четверг, 2 июля, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ночью в Приазовье и в Крыму, а днем в западных областях ожидаются грозы.

В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее мир стал свидетелем потрясающего "огненного кольца".