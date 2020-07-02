Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который в январе сбили иранские военные.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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Он отметил, что, по предварительным обещаниям иранской стороны, бортовые самописцы должны прибыть во Францию ​​20 июля.

Заместитель министра считает, что задача Украины в этом деле - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в рейс PS752.

"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших", - подчеркнул Енин.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее сообщалось, что Иран передал "черные ящики" Франции.