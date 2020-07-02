Франция пригласила Украину присоединиться к расшифровке "черных ящиков" [ Редактировать ]
Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке "черных ящиков" самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который в январе сбили иранские военные.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Он отметил, что, по предварительным обещаниям иранской стороны, бортовые самописцы должны прибыть во Францию 20 июля.
Заместитель министра считает, что задача Украины в этом деле - обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в рейс PS752.
"Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших", - подчеркнул Енин.
Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Ранее сообщалось, что Иран передал "черные ящики" Франции.
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