Сьогодні парламент вирішуватиме чи залишати Якова Смолія на посаді голови НБУ. Заяву про відставку очільник Нацбанку подав напередодні, причина - за його словами - постійний політичний тиск. Що саме фінансист мав на увазі - невідомо.

Депутати очікують, що Смолій сам розповість про це під час голосування за його звільнення. В парламенті скликають позачергове засідання по обіді. А робочий день в Раді - почався з години запитань до Уряду. Прем'єр Денис Шмигаль звітував про ліквідацію наслідків повеней в західних областях.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: