Відставка Смолія: парламент скликає позачергове засідання [ Редактировать ]
Сьогодні парламент вирішуватиме чи залишати Якова Смолія на посаді голови НБУ. Заяву про відставку очільник Нацбанку подав напередодні, причина - за його словами - постійний політичний тиск. Що саме фінансист мав на увазі - невідомо.
Депутати очікують, що Смолій сам розповість про це під час голосування за його звільнення. В парламенті скликають позачергове засідання по обіді. А робочий день в Раді - почався з години запитань до Уряду. Прем'єр Денис Шмигаль звітував про ліквідацію наслідків повеней в західних областях.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Було виділено понад 750 мільйонів гривень на відновлення інфраструктури, компенсацію людям і проведення комплексу превентивних заходів, аби не допустити повеней у майбутньому. Держава забезпечує допомогу сім'ям людей, що загинули у розмірі 200 тисяч грн, власникам зруйнованих будинків - 300 тисяч грн, сім'ям на капітальний ремонт - 50 тисяч грн, на відшкодування втрат пошкоджених житлових будинків - 20 тисяч гривень.
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