На Воздухофлотском проспекте вспыхнул пожар (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 3 июля, в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, недалеко от аэропорта "Киев", вспыхнул пожар. Видео с места событий опубликовано в соцсетях.
На проспекте перекрыли движение.
"Серьезный пожар прямо сейчас возник на на Воздухофлотском проспекте, 74. Очевидцы говорят, что горят пропановые баллоны. На месте уже работают бойцы ГСЧС", - говорится в одном из сообщений.
Сообщается, что пожар возник в месте расположения гаражей.
Ранее сообщалось, что под Львовом вспыхнула свалка.
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