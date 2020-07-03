В пятницу, 3 июля, в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, недалеко от аэропорта "Киев", вспыхнул пожар. Видео с места событий опубликовано в соцсетях.

На проспекте перекрыли движение.

"Серьезный пожар прямо сейчас возник на на Воздухофлотском проспекте, 74. Очевидцы говорят, что горят пропановые баллоны. На месте уже работают бойцы ГСЧС", - говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что пожар возник в месте расположения гаражей.

Ранее сообщалось, что под Львовом вспыхнула свалка.