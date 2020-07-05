Если вы когда-нибудь задумывались о том, как пахнет космическое пространство, специально для вас появились новые духи. NASA выпустили аромат Eau de Space, которые воссоздают запах космоса.Об этом сообщает CNN.

Стоит отметить, что изначально запах нужен был для тренировок астронавтов перед миссиями, однако позже его решили сделать доступным для всех желающих.

Благодаря решимости, выдержке, удаче и Закону о свободе информации (FOIA) мы разработали этот запах, чтобы его могли получить большее количество людей, компания сотрудничает с лучшими парфюмерами и специалистами в области моды, техники, дизайна.

Разработал его Стив Пирс - химик и глава компании, занимающейся созданием натуральных ароматизаторов. Мужчина начал сотрудничать с NASA еще в 2008 году, когда создал запах внутреннего пространства станции "Мир".

Идея создать такие странные духи возникла у Пирса тогда, когда он вспоминал о рассказах и воспоминаниях астронавтов, которые улавливали в космосе ноты горячего металла, озона и даже жареного стейка.

Именно эти тона Пирс воссоздал при помощи химических компонентов.

Изначально на проект требовалось 2 тыс. долларов, однако исследователи уже собрали более 300 тыс. долларов.

Первая партия парфюма появится в октябре — сначала ее доставят тем, кто оформит предзаказ.

NASA уже планирует выпустить еще один парфюм — с "лунным ароматом".

Напомним, ранее Голливудские звезды выпустили "коронавирусное вино".

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