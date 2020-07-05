Замість відпочинку - на нари. В аеропорту Афін затримали 17 українців. Серед них двоє дітей. Люди прилетіли лоукостерами із Києва. При посадці в літак питань у представників авіакомпанії не було.

Та вже на паспортному контролі грецькі прикордонники у в'їзді відмовили через карантин. Як розказали по телефону наші громадяни - їх посадили в автозак та повезли до поліцейського відділку. Забрали усе крім мобільних. Людей помістили у камери із тарганами та повною антисанітарією.

Не дали навіть води. Лише після втручання консула дозволили по одному виходити в магазин. Українцям запропонували погодитися на депортацію. Як і коли наші громадяни зможуть повернутися додому поки що невідомо, адже наступний рейс лише у вівторок.

Катерина Зеленко, речниця МЗС: