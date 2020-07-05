Одещина - це не лише море

"Мандруй Україною". Проєкт, ініційований Офісом Президента, крокує регіонами, вишукуючи цікаві місця для внутрішнього туризму. Цього разу мандрівники дісталися Одещини. Про дивовижну природу та гастрономічні відкриття - матеріал з півдня країни.

Зграї рожевих пеліканів, піщані чорноморські коси, екзотичні плавні та повітря, яке хочеться пити. Це дельта Дунаю - місце, де велика ріка впадає в море. Тут розташований туристичний центр краю: місто Вилкове. Воно й саме є пам'яткою, адже побудоване на штучних каналах так званих єриках. Замість автомобілів тут човни.

Денис Зуєв, житель міста Вилкове:

Из Украины и из Европы приезжает очень много туристов, приезжают из Германии туристы: им интересно посмотреть, где Дунай впадает в Черное море, потому что начинается Дунай в Германии в горах.

Поблизу міста безліч великих та маленьких островів. тут багато баз відпочинку та просто садиб, де живуть місцеві жителі. Вони вирощують фрукти, ягоди та овочі. Все екологічно чисте: адже Дунай приносить на узбережжя родючий мул, який є природним добривом для рослин.

Олександр Швець, житель острова:

Это грунт оседает, это микроэлементы полезные - мы землю ничем не удобряем: вот это грунт выбрасываем, раскладываем под виноград, по грядкам, по клубнике - и вот идет как удобрение!

Сюди люди їдуть родинами з усієї країни. Зупиняються тут на кілька днів чи тижнів, набираються енергією.

Андрій Логвіновський, житель Одеси:

Люди нравятся пища нравится, окружение, обстановка не ищите здесь евроремонта - ищите здесь душевного спокойствия! Классно! Все отдыхайте внутри своей страны!

Окрема фішка Бесарабського краю - це гастрономічний туризм. Місцеве вино, рибні та м'ясні страви: всього не перерахувати. Особливість в тому, що кухня досить різноманітна - через багатонаціональність регіону.

Ольга Клименко, адміністратор туристичного проекту:

То есть это болгары, это гагаузы, это молдаване это липоване, русские, украинцы, албанцы и евреи, и немцы. То есть это все взялось от той, от той кухни разной - поэтому это получается очень необычно, очень колоритно.

І, звичайно, королева місцевого столу - це бринза: козяча, коров'яча, овеча. Технології її виготовлення, рецепти приправ бессарабські родини передавали століттями з покоління у покоління. Відтак досягли досконалості.

Антоніна Боброва, технолог бринзарні:

Это маринованная брынза с травами и с маслинами, это с паприкой и с чесноком это устоявшаяся - такая соленая с выдержкой уже два месяца.

Одещина - це не лише море, а ще безліч цікавих місць для відпочинку. На цьому наголошують керівники проєкту "мандруй Україною". На початку літа проєкт був ініційований Офісом Президента для розвитку внутрішнього туризму.

Мар'яна Олесків, голова Державного агентства розвитку туризму України:

Ціль проекту "мандруй Україною"- відкрити для українців Україну знову як місце для подорожей. Тому що сьогодні ми знаємо, що в нас гарна країна, але інколи не можемо прийняти рішення все-таки поїхати, відкрити щось нове для себе і побачити такі унікальні місця, які до цього не наважувались відвідати!

Дістатися Вилкового чи інших придунайських містечок не так вже і складно. З Одеси до півдня веде якісна відремонтована дорога, а до самої Одеси, приміром з Києва, можна дістатися літаками компанії МАУ. Такий переліт триватиме лише одну годину.