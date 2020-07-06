У Тернополі через спалах коронавірусу закрили дитсадок [ Редактировать ]
У Тернополі через спалах коронавірусу закрили дитсадок. У п'ятьох вихованців лабораторно підтвердили COVID-19 - повідомляють у міському штабі боротьби з коронавірусом.
Щоб не допустити поширення хвороби серед дітей та працівників, навчальний заклад закривають на двотижневий карантин. Особи, які контактували з інфікованими, відтепер будуть на самоізоляції під медичним наглядом. Коли відновлять роботу дитсадка, поки що не відомо.
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