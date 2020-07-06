Коронавірус в Україні: оновлені дані про зараження [ Редактировать ]
За минулу добу в Україні виявили 823 хворих на коронавірус. 22 особи померли. Загалом підтверджено 48 із половиною тисяч випадків інфікування.
Антирейтинг за темпами поширення СOVID-19 очолили Львівська, Закарпатська та Донецька області. До послаблення карантину не готові столиця та ще вісім регіонів. У МОЗ вкотре закликали українців дотримувати медичних рекомендацій.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Заходите в будь-яке приміщення, одягайте, будь ласка, маску. Якщо десь знаходитесь, завжди дотримуйтесь соціальної дистанції. Вона складає всього 1.5 метра, це не так багато і дуже легко цей процес контролювати, користуйтесь антисептиками. Це все знижує ризик інфікування коронавірусною хворобою.
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