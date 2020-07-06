За минулу добу в Україні виявили 823 хворих на коронавірус. 22 особи померли. Загалом підтверджено 48 із половиною тисяч випадків інфікування.

Антирейтинг за темпами поширення СOVID-19 очолили Львівська, Закарпатська та Донецька області. До послаблення карантину не готові столиця та ще вісім регіонів. У МОЗ вкотре закликали українців дотримувати медичних рекомендацій.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: