Украинский футболист арестован в Москве по подозрению в шпионаже [ Редактировать ]
Сотрудники ФСБ России задержали в Москве бывшего украинского футболиста Василия Василенко по обвинению в шпионаже в пользу Украины, сообщает ТАСС.
Украинцу инкриминируют причастность к преступлениям предусмотренным ст. 276 Уголовного кодекса России "Шпионаж". Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из московских СИЗО.
Василий Василенко с 1992 года по 2001 год играл на позиции защитника в таких украинских футбольных командах как "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Как следует из материалов дела, спортсмен родился в 1967 году и является гражданином Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила капитана военного корабля, завербованного ФСБ.
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