А в Рівному вирішили вдарити по карантину спортом! Там влаштували масове протест-тренування біля мерії. Просто неба качали прес та підіймати штангу. Все тому, що в місті уже четвертий місяць зачинені тренажерні зали та фітнес-клуби. А люди хочуть спорту.

Як відреагували на такий флешмоб чиновники? І чи наприсідали спортсмени на послаблення - Сніжана Сидорук знає.

Михайлу Рижутіну шість. Два з половиною роки він займається джиу-джитсу. Однак тренуватися вже майже чотири місяці доводиться у квартирі перед ноутбуком.

Плече-плече - віджалися. Поїхали, працюєм.

Востаннє у змаганнях маленький спортсмен брав участь ще до карантину. Здобув уже з десяток медалей.

Михайло Рижутін, спортсмен:

Колись я боровся з спортсменом. На останніх секундах я його перевернув і дуже багато прийомів зробив.

Хлопчик сумує за суперниками. А техніку бойового мистецтва поки що відточує на сестричці. Його мама каже - такі заняття не можуть замінити повноцінних тренувань.

Тетяна Мітніцка, мати Михайла Рижутіна:

Для нас дуже важливо, щоб зал був відкритий, так як там є всі умови для заняття спортом. Там є професійний тренер і там є професійні спортсмени, на яких можна відпрацьовувати прийоми, захвати. Там більш безпечно, там є татамі, на яких вони займаються.

Спортивна зала, де тренувався Михайлик та ще вісімдесят дітей, нині зачинена для відвідувачів. Тренерка Олена Ліснічук проводить звідти онлайн-уроки для учнів. Але, каже, гаджет не дозволяє оцінити спортивну підготовку діток.

Олена Ліснічук, тренерка з бразильського джиу-джитсу:

На онлайн тренуваннях вони просто можуть якби тримати тонус, якийсь невеликий тонус і то якщо вони не лінуються, а зроблять все, а прослідкувати це неможливо. Діти однозначно втрачають форму, втрачають навики, які вони вже здобули.

Олена з колегами два тижні тому звернулася до влади, щоб дозволили відновити тренування в залі. Однак жодної відповіді чиновники не дали. Тож сьогодні тренери та спортсмени прийшли до міської ради. І просто неба влаштували масове тренування.

Руки. Активней. Стопы шире. Молодцы фитнесисты - давай, давай.

Займаються фітнесом, піднімають штангу та відпрацьовують бойові удари під дощем. Бо влада Рівного не дозволяє відкривати спортивні та тренажерні зали. Натомість ринки й торговельні заклади в місті працюють.

Микола Красовський, Тетяна Остра, фітнес-тренери:

Не в парку заніматься, де комарів куча і сонце лупашить так що можна згоріти. Людям потрібен імунітет для цього потрібен спорт і правильне харчування і все.

У мерії для спортсменів свої аргументи.

Володимир Хомко, міський голова Рівного:

Останні дні щоденно вмирає людина кількість хворих за останні три з половиною тижні збільшилася вдвічі. Я очевидно бачу - ситуація погіршується. І розумію обурення людей. Я розумію, що хочеться займаться в секціях. Але я крім того відповідаю за здоров'я і життя рівнян.

Завтра в місті скликають "надзвичайну комісію". На ній і вирішать, коли в Рівному запрацюють спортивні й дитячі заклади. Спортсмени ж поки засідатимуть чиновники - знову планують тренуватися перед мерією.