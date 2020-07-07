Масове протест-тренування: у Рівному вирішили вдарити по карантину спортом [ Редактировать ]
А в Рівному вирішили вдарити по карантину спортом! Там влаштували масове протест-тренування біля мерії. Просто неба качали прес та підіймати штангу. Все тому, що в місті уже четвертий місяць зачинені тренажерні зали та фітнес-клуби. А люди хочуть спорту.
Як відреагували на такий флешмоб чиновники? І чи наприсідали спортсмени на послаблення - Сніжана Сидорук знає.
Михайлу Рижутіну шість. Два з половиною роки він займається джиу-джитсу. Однак тренуватися вже майже чотири місяці доводиться у квартирі перед ноутбуком.
Плече-плече - віджалися. Поїхали, працюєм.
Востаннє у змаганнях маленький спортсмен брав участь ще до карантину. Здобув уже з десяток медалей.
Михайло Рижутін, спортсмен:
Колись я боровся з спортсменом. На останніх секундах я його перевернув і дуже багато прийомів зробив.
Хлопчик сумує за суперниками. А техніку бойового мистецтва поки що відточує на сестричці. Його мама каже - такі заняття не можуть замінити повноцінних тренувань.
Тетяна Мітніцка, мати Михайла Рижутіна:
Для нас дуже важливо, щоб зал був відкритий, так як там є всі умови для заняття спортом. Там є професійний тренер і там є професійні спортсмени, на яких можна відпрацьовувати прийоми, захвати. Там більш безпечно, там є татамі, на яких вони займаються.
Спортивна зала, де тренувався Михайлик та ще вісімдесят дітей, нині зачинена для відвідувачів. Тренерка Олена Ліснічук проводить звідти онлайн-уроки для учнів. Але, каже, гаджет не дозволяє оцінити спортивну підготовку діток.
Олена Ліснічук, тренерка з бразильського джиу-джитсу:
На онлайн тренуваннях вони просто можуть якби тримати тонус, якийсь невеликий тонус і то якщо вони не лінуються, а зроблять все, а прослідкувати це неможливо. Діти однозначно втрачають форму, втрачають навики, які вони вже здобули.
Олена з колегами два тижні тому звернулася до влади, щоб дозволили відновити тренування в залі. Однак жодної відповіді чиновники не дали. Тож сьогодні тренери та спортсмени прийшли до міської ради. І просто неба влаштували масове тренування.
Руки. Активней. Стопы шире. Молодцы фитнесисты - давай, давай.
Займаються фітнесом, піднімають штангу та відпрацьовують бойові удари під дощем. Бо влада Рівного не дозволяє відкривати спортивні та тренажерні зали. Натомість ринки й торговельні заклади в місті працюють.
Микола Красовський, Тетяна Остра, фітнес-тренери:
Не в парку заніматься, де комарів куча і сонце лупашить так що можна згоріти. Людям потрібен імунітет для цього потрібен спорт і правильне харчування і все.
У мерії для спортсменів свої аргументи.
Володимир Хомко, міський голова Рівного:
Останні дні щоденно вмирає людина кількість хворих за останні три з половиною тижні збільшилася вдвічі. Я очевидно бачу - ситуація погіршується. І розумію обурення людей. Я розумію, що хочеться займаться в секціях. Але я крім того відповідаю за здоров'я і життя рівнян.
Завтра в місті скликають "надзвичайну комісію". На ній і вирішать, коли в Рівному запрацюють спортивні й дитячі заклади. Спортсмени ж поки засідатимуть чиновники - знову планують тренуватися перед мерією.
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