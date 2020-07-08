В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра до 20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как сообщается, в западных областях днем будут наблюдаться грозы, местами порывы ветра и шквалы от 15 до 20 м/с. В отдельных районах будет идти град (І уровень опасности, желтый).
В Киевской области и в столице прогнозируют грозовые дожди, а также град и шквалы до 20 м/с (І уровень опасности).
Читайте прогноз погоды на 8 июля.
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